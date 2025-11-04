Jawność zarobków od 24 grudnia. Pracownicy długo czekali na te zmiany
Podpisana przez prezydenta nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie 24 grudnia br. To swoisty prezent dla milionów Polaków, którzy szukają nowej pracyfreedomseeker
Komentarze (38)
1. Pracodawca może podać widełki 0-1000000 PLN jeśli chce.
2. Co więcej wcale nie musi podawać tego ani w ogłoszeniu ani nawet na rozmowie kwalifikacyjnej. Może wysokość wynagrodzenia podać zaraz przed nawiązaniem stosunku pracy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nawet ten obowiązek udostępnienia informacji o średniej pensji osób na tym samym stanowisku co twoje to bubel,
No nie może być? PoPisowy rząd produkuje buble prawne? Ale za to "pod publikę", choć na kolanie pisan, a realnie nic nie zmieni? No kto to widział, to zupełnie standard od wielu lat...
Przecież większość będzie wprost cisnąć szyderę z takiego pracodawcy. Nie pamiętasz co się stało z "owocowymi czwartkami" i "młodym, dynamicznym zespołem" ?
1. Informacja kosę być podana przed / w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, nie musi być podana do publicznej wiadomości w ogłoszeniu.
2. Wystarczy inaczej nazwać stanowisko. Spawacz, starszy spawacz, młodszy spawacz, profesjonalny wiążący, spawacz blach i kształtowników, spawacz profili itd, itp.
Za dużo patolki jest przy zatrudnianiu obecnie, jeszcze powinni wprowadzić prawo, że firma ma obowiązek skontaktować się max 2 tyg po ostatniej rozmowie z decyzją tak/nie (poza jakimiś edge cases, gdzie sama rekrutacja miesiące trwa). Obecnie takie ghostowanie powoduje tworzenie się toksycznej kultury zatrudniania i to rykoszetem też wpływa na takie małe firmy jak moja...
Inna sprawa jest taka, że w ten sposób się ukrywa stawki przed konkurencją.
Czyli w przypadku magazynów dziewczyny będą zarabiały mniej, bo przecież mają niższe normy dźwigania, prawda? Prawda?
"Maganyzer do 10 kg"
"Magazynier do 15 kg",
I senior czyli "Magazynier do 20kg"
Czyli pracodawca poda ci widełki od 3510 PLN netto (na rękę - bo to najniższa krajowa) do 15 000PLN netto. I w sumie co mu zrobisz?
Chyba że ustawa mówi co innego a ten artykuł jest Uja warty?