Wchodzi nowa stawka podatkowa 17% dla firm powiązanych
Miały być ułatwienia i niskie podatki dla przedsiębiorców, a jest podwyższanie podatków. Czego nie rozumiecie?4mja
Jak ktoś z powiązanej firmy wystawił FV na roboty budowlane na 5,5% (ryczałt) to inne powiązana firma rozliczająca się np. podatkiem liniowym robiła sobie z tego koszt i oszczędzało 19% + 4,9% składki zdrowotnej. Czyli na czysto miało oszczędność podatkową. Dlatego opłacało się wystawiać "lewe" faktury albo zawyżać wartość robót.
Bardzo dobra decyzja. Ja
dowalmy podatek Leszkom i Mariuszom, bo przecież MOGĄ zawyżać koszty
a w tym czasie korpo typu DHL, Aldi przy miliardowych obrotach nadal nie płacą podatków dochodowych lub znikome
Bo jakby było po prostu 20 groszy od każdej zarobionej złotówki to by się nagle megakorpo zawaliły, bo ich zyski lądują na Kajmanach albo wyspie Man.
Niestety ryczałt w warunkach polskich to jest jakiś dramat. Już lata temu zauważyłem, że np. lekarz rozliczający się do wielkości miasta (poważnie!), albo parking od ilości miejsc... no tyle, że jeden ma parking w centrum miasta i bierze 10zł/h, a drugi bierze
@BeLpHeR: Przecież jest* 19 groszy od każdej zarobionej złotówki i jakoś się nie zawalają. Nazywa się to CIT. Nawet nazwa sugeruje o co chodzi: corporate income tax.
*z wyjątkiem tzw. "estonii".
@Pan_Slon: raczej chyba nie połowa, tylko tzw. neuropki które siedzą na garnuszku rodziców lub innej maści "działacze" społeczni a że mają dużo czasu to robią dużo szumu.
@krytyk__wartosciujacy: firmowym paliwem? w sensie, nie z orlenu tylko z shella XD
ostatni raz remoncik 20 lat temu robiłeś co?
super, do końca wyniszczcie małych przedsiębiorców
@sayanek: na podstawie czego niby?