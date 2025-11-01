Nvidia kupuje udziały w Nokii
Nvidia przejmie 2,9% udziałów w fińskiej firmie telekomunikacyjnej. Nokia i Nvidia będą wspólnie pracować nad rozwiązaniami sieciowymi opartymi na sztucznej inteligencji.GRUBY140
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Nvidia przejmie 2,9% udziałów w fińskiej firmie telekomunikacyjnej. Nokia i Nvidia będą wspólnie pracować nad rozwiązaniami sieciowymi opartymi na sztucznej inteligencji.GRUBY140
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (20)
najlepsze
@zagubionychromosom: nie do końca. Było dużo wadliwych serii zwłaszcza z rosji
XD