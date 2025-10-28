Kolejny temat gdzie wada wpływa na bezpieczeństwo użytkownika. Jeśli USA to zgłaszamy do NHTSA (odpowiednik UOKiK), jak producent nie zareaguje to będzie miał nakaz kampanii nawrotowej. To nie żadna gwarancja, samochód z 2023 (i pewnie sie skończyła) tylko odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrobu w stanach ten okres to min 10 lat w zależności jeszcze od danego stanu. Jeśli producent nie reaguje i zebrać papiery i do urzędu nadzoru rynku pojazdów. Zgłaszać i czekać.