Nienaprawialne podzespoły w nowych samochodach.
Gdy ci się zepsuje uchwyt otwierania drzwi, lub przycisk opuszczania i podnoszenia szyby - nie wymienisz ich, ani nie naprawisz. Musisz zakupić cały nowy wewnętrzny panel drzwi.spere
Komentarze (96)
A ekologią to się zajmuje dział PR (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
To decyzja projektowa kierowana wyłącznie chęcią zysku i dorabianie filozofii na poziomie chłopskiego rozumu jest żenujące.
@mateusz-uwu: byłyby
W hybrydach jest jeszcze lepiej, modul sterownika zintegrowany z rozrusznikiem i silnikiem elektrycznym. To juz impreza za 60k.
Nie powinno to dziwic bo polityka aso jest
@patchupdate: calych drzwi? Nie slyszales oni to "wtopili" w plastik drzwi. Pozostaje jedynie schrot i znalezienie takiej tapicerki. Wymiana calej albo mozolne wydlubanie i wklejenie samej raczki.
@f9JXBEArQ2H4TKl: podrabiane chipy do drukarek atramentowych udowodnily ze to jest do obejscia.
Znaczenie lepszym rozwiazaniem jest wprowadzenie
Na szczęście Chińczycy ogarnęli temat i można zamówić taki komplet, który trzeba samemu wspawać za pomocą przykładowo lutownicy.
@Invisible_Spirit: pacz pan, ćwierć wieku temu w najtańszych fiatach, jakichś palio czy coś, też się łamały klamki, dotrzymują jednak tradycji! Ale w żadnych innych - nie słyszałem, nawet po pijaku nikt nie wyrwał :D
to postępuje od lat 90
@ksiak: Zgaduję, że da sie rozebrać i wymienić łożysko, ale ASO w katalogu części ma jedną pozycję: skrzynia biegów.
@HeniekZPodLasu: 30-letnie gruzy przynajmniej są naprawialne, a nie jednorazowe.