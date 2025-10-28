Wszędzie były są i będą agresywne psy tylko się o tym nie pisało. Jako wędkarz wiem coś o tym jak do mnie nad rzeczę ze wsi leciały psy z łańcuchem na szyi tylko gaz i pała w ręce ratowały mnie z opresji .A jadąc na rowerze dla sportu przez wieś to szok jak kundle do nogi leciały ale na to był i sposób.