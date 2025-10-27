Zwolniono najlepszego chirurga w Polsce. Rodzice protestują
Rodzice, których dzieci były leczone w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie są oburzeni i bezsilni. Dowiedzieli się, że oddział rekonstrukcji i leczenia oparzeń został zamknięty. Przyjechali więc z całej Polski, aby walczyć o swoje ciężko chore dzieci.Kruk_
Komentarze (60)
Teraz w końcu będzie miał czas na telefony.
Albo wracamy na Ziemię i urealniamy płacę lekarzy czy górników albo to wszystko pierdyknie z hukiem.
Niesamowicie o nas rządzący dbają¯\(ツ)/¯
https://wydarzenia.interia.pl/malopolskie/news-zwrot-w-sprawie-szpitala-w-prokocimiu-mamy-deklaracje-szefow,nId,22431926
A ja chce wiedziec czemu zlikwidowano, czy kontrakt za drogi czy lekarze za dużo chcieli czy lepsza oferta była.