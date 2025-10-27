Cenówki w sklepach oszukują i łamią prawa klienta, Biedronka liderem oszustów
Czy czujesz się oszukiwany podczas zakupów w Biedronce? Nie jesteś sam. To właśnie ta sieć jest jednym z najczęściej wskazywanych przykładów, gdy mowa o manipulacjach cenowych. Różnice między ceną na półce a tą przy kasie, znikające promocje, czy okazjesnorli12
Świnie przy korycie nie byłyby wystarczające tuczone. Tfu w korpo
Standaryzacja formy komunikacji i przekazu jest pożądana,
@BornToDie69: Pewnie nie zeskanowałeś aplikacji bo większość promek w Żabce działa z aplikacją tylko. Ale jest to napisane na cenówce. W sensie i tak cwaniactwo trochę jak dla mnie ale w porównaniu do Biedronki to wszystko jest mega jasne i czytelne. xD
@Trapez1337: Tak jak napisałeś - taka to w ogóle ma przesrane, bo największa (jedyna widoczna dla niej) cena dotyczy kilku sztuk, a ona jedną kupuje ¯\(ツ)/¯