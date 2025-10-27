Siostra mam kwiaciarnię i ostatnio przywalili jej karę za to że przy cenach tych małych papierowych torebek z nasionami kwiatów i warzyw nie ma podane drugiej ceny ile by to kosztowało za kilogram. Puściły jej nerwy i wygarnęła im czemu nie zajmą się tym burdelem z cenami w biedronkach. Oni oczywiście że tam też kontrolują a tak w ogóle to nie jej sprawa.