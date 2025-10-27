Pies pogryzł panią Monikę w Pilichowicach.
- Zaatakowały mnie od tyłu tuż przed domem. To były dwa psy. Groźniejszy, chyba amstaff, skakał i gryzł. Drugi był mniejszy i gryzł po kostkach.Gdyby na moim miejscu było dziecko, mogłoby tego ataku nie przeżyć - opowiada pani Monika. Do zdarzenia doszło w Pilchowicach (powiat lwówecki).El_Kamilos23
Komentarze (70)
Bardzo zdrowy odruch... mówię to jako psiarz.
Lepiej byłoby tylko nakopać właścicielowi
Tu trzeba zachować odpowiednią kolejność, bo od kopania właściciela pies nie przestaje gryźć ofiary.
Klasyczne rozwiązania naszego rzadu. Jest problem? To do wyboru tylko:
- zrobić dopłaty (z dziurawego budżetu, wszyscy się na nie zrzucą w podatkach)
- dowalić podatek. Problemu może
A jeśli da się zapisy że w przypadku zaniedbań właściciela można wystawić regres, to... To nie będzie OC. Zupełnie bez sensu. Pies w kagańcu przecież nikogo nie pogryzie.
To już więcej sensu by miał fundusz przeznaczony dla ofiar psiarzy, utrzymywany ze składki za posiadanie psa, ale w żaden sposób nie zdejmujący odpowiedzialności z psiarza (ten powinien odpowiadać dużo ciężej, mandat
- Obowiązek czipowania wszystkich psów,
- Zakaz hodowli i posiadania psów raz niebezpiecznych lub podobnych do ras niebezpiecznych,
- Obowiązkowe OC dla posiadaczy psów,
- Wyższe podatki od posiadania psa,
- Wyższe mandaty za psy biegające
- Obowiązek otrzymania pozwolenia całej wspólnoty na posiadanie psa w bloku, z wyjątkiem psów przewodników
- Obowiązkowa obroża i smycz ( anie szelki ) oraz kaganiec w miejscach publicznych
- Odpowiadanie prawnie za psa tak jak by się samemu te czyny popełniło. Czyli pogryzienie ( poza posesją ) to atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia + uszczerbek na zdrowiu.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadziak
Ponadto taki obuszek może podpadać pod okutą laskę i na to
@sargento: Na razie nie wyrabiają ze zgłaszaniem postów do moderacji. Przez lata nie dało się tu napisać złego słowa na pieski, posty leciały za samo stwierdzenie że trucie psów czekoladom jest nieskuteczne, a post ze słowem "ksylitol" to z miejsca leciał. Obecnie mleko się rozlało .