Horace Wells dokonał przełomu w dziejach medycyny - historia znieczulenia
"Odkrycie znieczulenia ogólnego na zawsze zmieniło oblicze medycyny. Pacjenci nie byli już skazani na katusze, a szybkość wykonywania zabiegu przestała mieć kluczowe znacznie. Horace Wells, który rozpoczął tę rewolucję, nie doczekał się jednak za życia należnego uznania."paramedix
Komentarze (18)
To dobra lekcja pokory wobec nauki: postęp rzadko bywa liniowy, a każda „porażka”
@koral_koloru_koralowego: no no, nie rozpędzałbym się z tym stwierdzeniem. Przykładowo w lobotomii była większość porażek, ale poprawnie wykonane zabiegi nie były krokiem w dobrą stronę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co do nieudanego pokazu to jednym z najczęściej podawanych wyjaśnień tego niepowodzenia jest właśnie fakt, że pacjent był opisywany jako