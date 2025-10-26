Naukowcy odkryli nową terapię. To światło niszczy komórki rakowe w pół godziny
Światło LED i mikroskopijne płatki cyny skutecznie niszczą komórki nowotworowe, jednocześnie chroniąc zdrowe tkanki i ograniczając skutku uboczne m.in. chemioterapii. Odkryli to naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin i Uniwersytetu w Porto.Stopa_Szopa
Komentarze (42)
@noHuman: jak politycy wyborcom ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Znajoma z USA tak wyleczyła raka. W Polsce by umarła, ale my mamy darmowy NFZ. ;)
https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,zlote-znaczniki-w-radioterapii-raka-prostaty,artykul,1619063.html
nawet samo usunięcie prostaty moze być zrobione na kilkanaście sposobów i zgadnij - której metody używają rzeźnicy na NFZ?
@Izydor_Kupiec: widać jak czytasz, to nie w Polsce
mem z xkcd zawsze na czasie.