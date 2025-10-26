Serio żal mi tych wszystkich wykopków, którzy zamiast się cieszyć, że technologia (zwłaszcza medyczna) idzie do przodu i powstają coraz to nowsze techniki, to najchętniej by puścili z dymem te wszystkie badania, bo "nie ma sensu", "będzie drogie", "pewnie fejk", "ciągle nowe leki a nadal niewyleczone". Ja rozumiem takie rzeczy w tematach politycznych czy rynkowych, ale kurna medycznych? Eh...