Mapa otyłości Polaków. Jeden powiat niechlubnym rekordzistą.
Powiatem z najwyższym odsetkiem osób o BMI powyżej 25 jest powiat łosicki w woj. mazowieckim 72,42 proc. przebadanych dorosłych zostało tam zaklasyfikowanych jako z nadwagą lub otyłe. Najchudszy powiat w kraju miasto Poznań z 55,8 proc. osób z nadwagą lub otyłych.ben-cole
Komentarze (126)
@ben-cole: ta Pani jest +++ size i na nią tylko harpun!
@martty: może z badań okresowych?
@barber-barberski: prawaków na Białoruś i będzie git, oni i tak lubią zamordyzm
@marek_s80: Tak duży kwantyfikator jest trochę... za duży, ale jedni załapują że to bezsensu wcześniej inni później.... no ew. nielicznym się udaje to przestają być grubasami i już więcej się nie odchudzają ;)
Jak rozróżniasz ludzi którzy jak mniej jedzą to chudną od tych którzy jak mniej jedzą to są bardziej głodni?? i czy w ogóle wierzysz w
Zupełnie nikt nie pamięta, że dziś zmiana czasu. ( ͡º ͜ʖ͡º)
Mlodsi, bardziej swiadomi, zajeci praca to miasta i obwarzanki, ktore sa na tej mapce na jasno podobnie kaszuby, wielkopolska, malopolska czyli obszary gdzie mlodzi sie osiedlają. Troche wylamuje sie z tego Gorny Slask