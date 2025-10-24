Rok po aferze z alkotubkami. Producent: Tylko w Polsce okazały się nielegalne.
Zdaniem prezesa Gajowniczka za całą sprawą stały interesy konkurencyjnych firm. Obliczono, że możemy namieszać i przejąć nawet 30 procent rynku o wartości 1 mld zł.GRUBY140
@Fantomo: Bo Czesi generalnie chleją na potęgę: https://brnodaily.com/2025/03/21/news/up-to-900000-czechs-drink-alcohol-excessively-every-day-says-report/ A i to są raczej mocno konserwatywne szacunki, gdy obserwuje się co się dzieje w czeskich piwiarniach od 9 rano. Pytanie - czy to aby na pewno właściwy kierunek?
@franz1986: prawda to, też ładnie klepano tu uszami żeby to wycofać XD bo dziecko weźmie i umrze.
W szkole mnie uczono, że prawo nie działa wstecz i jak coś nie jest zakazane to jest legalne. Ale c--j jak polityk chce to może u----ć przedsiębiorcę jeszcze zbierając poklask wśród motłochu. Podejrzewam, że tam mln złotych zostały utopione.
Jeśli w sprawie alko mogą to dlaczego nie można przygotować paru innych użytecznych ustaw.
np:
-masło może być sprzedawane wyłącznie w kostkach o wadze 250g i 100g
-czekolada może byś sprzedawana wyłącznie w tabliczkach o wadze 100 i 300g
Raz sie wsciek i do następnej kampanii wyborczej nie musi nic robić
Tak trzeba żyć!