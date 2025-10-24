Wariactwo. Doprowadzenie do śmierci w męczarniach i sprawa umorzona. Jeszcze niech biorą sobie lwy i tygrysy i też nie będzie problemu, bo tak behawiorysta powie.



Też usłyszałem od Grażyny, której pies się do mnie zbliżał cały nastroszony, jak mówi do drugiego psiarza, że pewnie jestem pijany. Psa zabrała dopiero jak jej nakazałem. Oczywiście żadnego słowa przepraszam, a mordę zamknęła dopiero jak usłyszała słowo policja i nagle mogła psa wziąć na smycz. I Pokaż całość