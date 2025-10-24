Pitbull zagryzł 47-latka. Sprawa została umorzona (2022)
"Prokuratura Rejonowa w Gdyni zakończyła postępowanie w sprawie pitbulla, który zagryzł 47-letniego mężczyznę w Gdyni Witominie. Sprawa została umorzona, nikt nie usłyszał zarzutów. Biegły behawiorysta ocenił, że rodzina, z którą mieszkał agresywny pies, mylnie interpretowała zachowania zwierzęcia"caramelcenter
@Mjakson84: Psie zapalenie mózgu w pełnej krasie ;)
Psu wolno, człowiekowi nie?
Człowiek niżej niż pies według Ciebie czy jak/
Człowiek w 100% odpowiada za zachowanie psa skoro go chce mieć i tyle. Zginął człowiek jeśli nie była to obrona konieczna powinien dostać wyrok, w szczególności jak nie było zagrożenia "życia i zdrowia" ani psa ani właścicielki to powinno być traktowane jak morderstwo
Wolontariusze ratują je, a potem wystawiają do adopcji
Przykład 1
Przykład
Po jaką cholerę wzięła psa, którego nie mogła nawet utrzymać w czasie spaceru? Zero
Co ma zrobić sędzia, jak "fachowiec" przedstawia fakty tak a nie inaczej?
To znaczy, że każdy może się tak nazwać i nie potrzeba żadnego formalnego wykształcenia, licencji ani państwowego egzaminu, nawet kursu online (ʘ‿ʘ)
@daniel-doe: ale wynagrodzenie za stawienie się na sali sądowej zawsze można przytulić
@wtbn: przeczytaj artykuł, nie było żadnego sądu, prokuratura nie wniosła sprawy do sądu.
Też usłyszałem od Grażyny, której pies się do mnie zbliżał cały nastroszony, jak mówi do drugiego psiarza, że pewnie jestem pijany. Psa zabrała dopiero jak jej nakazałem. Oczywiście żadnego słowa przepraszam, a mordę zamknęła dopiero jak usłyszała słowo policja i nagle mogła psa wziąć na smycz. I