P--------o... tak wyglądał ryflowany trzpień na którym jest osadzona kierownica. To wygląda jak plastik albo typowy chiński gównolit... To nie powinno być tak zmasakrowane!!! to świadczy o bardzo miękkim materiale.



Jak to będzie wyglądać po 10 latach użytkowania? Jadę sobie i nagle stracę kontrolę bo kierownica się będzie ślizgać bo wszystkie rowki się już wytarły???



Uważajcie na te samochody. Są tanie... i żeby zostały tanie to będą jeszcze bardziej oszczędzać. Zwyczajem Chińczyków, Pokaż całość