Oświadczenie marki Omoda.
Jak to będzie wyglądać po 10 latach użytkowania? Jadę sobie i nagle stracę kontrolę bo kierownica się będzie ślizgać bo wszystkie rowki się już wytarły???
Uważajcie na te samochody. Są tanie... i żeby zostały tanie to będą jeszcze bardziej oszczędzać. Zwyczajem Chińczyków,
@kwanty: Widzisz a jednak możliwe, zobaczy film z powiązanych.¯\(ツ)/¯
W sumie ciekawi mnie ten fenomen ludzi z takim zapałem broniących chińskiej motoryzacji, przypuszczam że nawet promil z komentujących takiego auta nie posiada, wygląda to na szczerą, bezwarunkową wiarę w zapewnienia Chińczyków.
Człowiek z jako takim życiowym doświadczeniem to nawet jak gwoździe na wagę kupuje w metalowym to sprawdzi czy nie z Chin, a tu ludzie(?) zupełnie na serio(?) pieją z zachwytu na chińskimi
@funkmess: są tyle samo warci to amatorzy współczesnej europejskiej motoryzacji. Chińczyki trochę już po naszych drogach jeżdżą i jakoś nie ma głosów, aby się rozsypywały, ot, auta, jak każde inne, tylko tańsze. Nawet ten wykop to gównoburza o nic.
@zassijt0: Z VAGiem na czele :)
@mug3n: w samochodach nawet 20-letnich, nie wyrwiesz kierownicy, możesz próbować, powodzenia
@jegertilbake: ale właśnie na gównolicie robi się takie zabezpieczenia przeciążeniowe, to oczywiste, więc po co o tym wspominać?