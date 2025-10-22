Skutki pęknięcia bańki nieruchomości w Chinach
Bańka nieruchomości pękła a kredyty zostały, wysokie raty i kryzys gospodarczy. Ku przestrodze jak kończą się takie bańki. Ceny spadły nawet o kilkadziesiąt procent...iggy_p
Komentarze (47)
@UntimeEntropy: Wybuchnie wojna, wierzyciel zgnije w okopie, nie będzie trzeba spłacać xD
byli tacy wierzyciele co zostali 'uploadowani do chmury' a jakoś i tak ich trzeba spłacać :)
A tak na serio to wierzycielami są banki, prędzej cała cywilizacja cofnie się do kamienia łupanego niż bankserka upadnie, nawet jak wejdzie okupant to się z nim dogadają, tylko ty my-żuczki zawsze zostajemy wydymani.
W Chinach mnóstwo ludzi jest z kredytem, ale bez mieszkania taki case raczej HRE IT. U nas to margines.
Teraz stopy spadają,
@BenAli: migracje wewnętrzne, do 2040 roku mieszkań w największych miastach nadal może brakować ale w prawie każdym innym miejscu powstaną powolne umieralnie, wszystko poniżej 100 000 mieszkańców będzie się zapadać, będzie za mało ludzi w wieku produkcyjnym żeby utrzymać obecny poziom utrzymania infrastruktury.
Energetyka, wodociągi, gazociągi to w większości jest stare i już teraz wymaga remontów ale każdy rząd ma to w dupie odwlekając modernizacje na którą w przyszłości
zacznijcie choć odrobine krytycznie podchodzić do tego co wam ktoś pokazuje w necie/tv/prasie, bo łykacie propagande jak pelikany
.. polska jest jak mała prowincja chin w dwóch największych miastach w Chinach mieszka tyle ludzi co w całej Polsce... Załamanie na rynku nieruchomości ma.miejace.w tamtejszych wioskach które i tak są większe od Warszawy. Zupełnie inny rynek zupełnie inna mentalność.