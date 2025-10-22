Pieski chciały się tylko przywitać, ale dziecko nie zrozumialo intencji.

Za kundla bez kagańca i smyczy powinny się sypać mandaty idące w tysiące. Pies to b--ń, jak nóż czy pistolet. Może zabić. I nie ważne czy bullterier czy jamnik. Mały szczekacz też ma zęby. A bezpańskie jak te, do weta i uśpienia.