Trzy psy rzuciły się na chłopca. Nagranie z Bogatyni
Niebezpieczny incydent w Bogatyni. Trzy agresywne psy rzuciły się na nieletniego chłopca. Nagranie w artykule. Ciekawie co na to psiarze xDGandezz
- 118
Niebezpieczny incydent w Bogatyni. Trzy agresywne psy rzuciły się na nieletniego chłopca. Nagranie w artykule. Ciekawie co na to psiarze xDGandezz
Komentarze (118)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
Jak to co:
- dziecka trzeba pilnować
- wykopek boi się nawet jamnika
- A po co bachor się tam pchał
- Hehe idę z moim psem bez kagańca żeby pogryzł jakieś dziecko
- Wykopek boi się jamnika lol
- Pies nie rozumie co robi!!! Tylko nie usypiajcie tych piesków!!
Nie wierzę, że właściciele psów stają w obronie psów atakujących ludzi. O.O
To muszą być trole.
@EditorTM @Jacolex
@morgan-f: https://sjp.pwn.pl/slowniki/nieletni.html
Za kundla bez kagańca i smyczy powinny się sypać mandaty idące w tysiące. Pies to b--ń, jak nóż czy pistolet. Może zabić. I nie ważne czy bullterier czy jamnik. Mały szczekacz też ma zęby. A bezpańskie jak te, do weta i uśpienia.
Komentarz usunięty przez autora