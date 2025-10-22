Psy zaatakowały chłopca w Bogatyni. Nagranie
Agresywne psy zaatakowały chłopca w Bogatyni. Zdarzenie zarejestrował monitoring miejski. Dzięki reakcji przypadkowego mężczyzny, chłopcu nic się nie stało.kezu5osiem100
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Agresywne psy zaatakowały chłopca w Bogatyni. Zdarzenie zarejestrował monitoring miejski. Dzięki reakcji przypadkowego mężczyzny, chłopcu nic się nie stało.kezu5osiem100
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (59)
najlepsze
1. Ewidentnie dzieciak sprowokował psy swoim jaskrawym ubiorem.
2. Policja to co najwyżej d-----e kierowcy za zatrzymanie na przejściu.
3. Biedne pieski mogły zginąć gdy przechodziły przez ulicę.
#pdk
Następnym razem nie będzie odważnego kierowcy i pieski zniszczą komuś życie i znowu winnych brak?
Poza natychmiastowym uśpieniem całej trójki, odpowiednią karą w takich przypadkach powinno być:
1) 3 x 10 000 zł mandatu za puszczenie psa luzem na obszarze zabudowanym / w pobliżu ludzi
2) do tego:
- 3 x 100 godzin prac społecznych (czyli 300 h) + 3 x 2500
Komentarz usunięty przez moderatora
Warto wspomnieć i podziękować bezimiennemu bohaterowi z Octavii (poprawcie mnie), który zatrzymał się, przegonił sraluchy i zapewne zapytał się czy wszystko w porządku.
P.S.
Jeszcze rzez jasna mandat za zatrzymania przed/na pasach i dla dzieciaka, że miał przejście do 100 metrów w obrębie i po nim nie przeszedł ( ͡~ ͜ʖ ͡
-te pieski ewidentnie chciały się tylko bawić, a jak chłopak zaczął uciekać, to włączył im się instynkt gończy i logiczne, że go będą gonić,
-ja tam często tamtędy przechodzę i te pieski zawsze były dla mnie przyjazne
-ale nagonka na psy!!!!!