Co to w ogóle k---a jest, że właściciel puszcza 3 psy luzem (te kundle na szczęście takiej postury, że można je z kopniaka zneutralizować, ale to nie zmienia faktu)??



Poza natychmiastowym uśpieniem całej trójki, odpowiednią karą w takich przypadkach powinno być:

1) 3 x 10 000 zł mandatu za puszczenie psa luzem na obszarze zabudowanym / w pobliżu ludzi

2) do tego:

- 3 x 100 godzin prac społecznych (czyli 300 h) + 3 x 2500