S3 ukończona: od terminali w Świnoujściu po Czechy bez zjazdu z ekspresówki
Otwarto kolejny kluczowy odcinek drogi ekspresowej S3 od węzła Świnoujście Łunowo aż do węzła Międzyzdroje. To finalne spięcie północnej części trasy, która od dziś umożliwia przejazd niemal całej drogi ekspresowej S3 od brzegów Bałtyku w Świnoujściu aż pod granicę czeską w Lubawce.truckeronroad-com
Komentarze (36)
No to całej czy niemal całej?
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/3621/euro-2012---drogowa-strategia
@baltazar1gabka: Wracaj trollu do swojego kraju...
A po siódmym wracasz do domu ;)
Drogi w miastach są bardzo złe...