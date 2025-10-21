W ENEL MED pakiet medyczny dla mężczyzn jest droższy i ma mniej lekarzy
#piekłomężczyzn - Pomóżcie nagłośnić tę nierówność i dyskryminację. Mężczyźni mają płacić 2948,00 zł/rok w ramach 21 lekarzy specjalistów, kobiety natomiast mniej, bo 2837,00 zł i mają 24 lekarzy specjalistów. Pomimo mniejszej liczby specjalistów, pakiet dla mężczyzn jest droższy o prawie 100 złdeafpool
- konsultacja ginekologa-endokrynologa
- konsultacja ginekologa-onkologa
- konsultacja ginekologiczna
@terenn: idąc tą logiką jako pracodawca możesz mniej płacić kobiecie bo wiadomo ciąża, macierzyńskie, choroby dzieci, bóle menstruacyjne ect.