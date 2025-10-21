Stowarzyszenie szuka domu dla... agresywnego psa pokonującego 2 metrowe mury.
"W przeszłości zdarzyło mu się dwukrotnie pokonać wysokie ogrodzenie, by zaatakować inne psy z zamiarem zagryzienia. [...] Dodatkowo, potrafi wspinać się po ogrodzeniach z siatki. Pokonuje nawet 2 metrowe mury."Mochizuki
- #
- #
- #
- 113
- Odpowiedz
Komentarze (113)
najlepsze
Tak czy siak, do uśpienia (tak jak cała ta rasa, oraz mieszańce z nią).
@AdamF_OG: No ten też z początkowego opisu jest "rodzinny".
W normalnym kraju taki pies byłby obowiązkowo uśpiony.
W kraju z g--na i kartonu rząd ma w d--ie, co się z tym psem stanie, do kogo trafi, kogo zaatakuje i z jakim skutkiem.
Chlew obs--ny g---em ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Komentarz usunięty przez moderatora
masz np sąsiada co ma jakieś agresywne posrane psy i pół osiedla się ich boi i gosc i policja mają to gdzieś.
więc dzwonisz, wynajmujesz Shadowa na godzinke, idziecie na spacerek, on p----------a sie przez ogrodzenie i załatwia sprawę tamtych psów i wszyscy są szczęśliwi - ty, Shadow, pół osiedla, schronisko,
zamiast uśpienia powinien zostac psim najemnikiem do wynajęcia na godziny, po co marnować
Zwykle jednak to mezczyzni maja takiego psa, czesto mlodzi zafascynowani kultura pseudogangsterska z filmow i muzyki USA. Ich pies musi byc agresywny i dominujacy wobec innych psow. Musi "startowac".