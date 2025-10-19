Przejęli mu konto, ale pomoc techniczna Google nie chce mu pomóc.
Mateusz stracił 13 letnie konto Google w wyniku ataku. Nawiązał kontakt z supportem Google i choć dysponuje wszelkimi dowodami, że konto jest jego, to nie może konta odzyskać. Bo atakujący zmienił na nim jedno sprytne ustawienie...mirek_dev
Że co?
zapewne 2014 miałbyś lepsze wsparcie od nk.pl mimo że mieli jedną usługę i zarabiali per capita 10 razy mniej
Nigdy za nic nie ponosić odpowiedzialności. Wszyscy psioczą na młode pokolenie a zobaczcie co te staruchy im serwują.
@takiMirek29: Moja korporacja z główną siedzibą w USA trzyma wszystkie dane z wszystkich komputerów pracowników w chmurze OneDrive
@chlopiec_kucyk: akurat ms ma spoko support dla biznesu.
ale jak to mówią "google cannot into business"
Żadne metody odzyskiwania nie działały. Wpadłem w pętlę jak w Paragrafie 22.
Dobrze, że tym kontem zalogowałem się kiedyś raz na telefonie i to mi pomogło odzyskać konto.
***
Podobnie mają człowieka w d... jak zhakują ci konto na Facebook.
FB
Poza tym gdyby google wymagalo autoryzacji 2fa podczas
@ubog: przecież taki malware może spokojnie odpalić przeglądarkę z jakimś URLem, ba mógłby nawet exfiltrować dane robiąc DNS query za pomocą ping albo jakiegoś innego systemowego narzędzia. Więc nie, taki firewall w niczym by ci nie pomógł.
A teraz zgub token/telefon... ;)