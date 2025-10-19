1991 Dyskoteka, LO w Kole, tak było.
Dyskoteka w latach dziewiecdziesiątych.Kantor_wymiany_mysli_i_wrazen
- 41
Komentarze (41)
najlepsze
Ci co się śmiejecie z tego bo jesteście uczniami, studentami czy zaraz po studiach: Nawet jak by mi dopłacali to bym nie zamienił młodości spędzonej na dyskotekach, giełdach tematycznych, salonach gier video i całej masy innych rzeczy jakie robiliśmy poza domem na:
siedzenie w social mediach na iPhonie 17 pro max, wrzucanie zdjęć/video na IG/TikToka, siedzenie po nocach na PlayStation
Wolałem już sobie pograć w jakiegoś RPG.
Jeśli już musiałem gdzieś wyjść do ludzi to jedyną pomocą był a-----l, ale to akurat błędna taktyka.
0:26 - 0:48 A tribe called quest - Can i kick it? (bolilerhouse mix)
0:56 - 2:37 Confetti's - Put'm up
1:35 - 2:34 The Midnight Shift - California dreaming
2:35 - 3:31 Magazine 60 - Seasonkonancluzo
3:32 - 5:44 Raigo - Let Me Live
5:45 - 7:47 After One - Tom's Diner Rap