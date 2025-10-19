Gapowicze polskiej gospodarki Największe firmy z najmniejszym CIT-em
Firmy, które przez szereg lat nie odprowadzają w Polsce podatku CIT lub odprowadzają go w kwotach nieproporcjonalnie małych do skali swojej działalności. Przedstawia również analizę średniego stosunku CIT do przychodu pomiędzy branżami oraz skalę występowania gapowiczów w różnych gałęziach gospodamarekrz
Komentarze (52)
@manowak2016: No a myślisz że inna opcja polityczna coś w tej kwestii zmieni? Przecież zakładając taką konfę to ona jeszcze bardziej będzie nastawiona na bycie "przyjaznym" przedsiębiorcom i korporacjom.
@manowak2016: jak sprzedaż za dużo starych rzeczy to zrobią kontrolę, nawet o PCC się upomną z tego co czytałem.
A duży, duży może wszystko.
Dr Gwiazdowski mówił 1,5% to danina "sprawiedliwa" i przy okazji rozwiązujemy problem z gapowiczami.
Należy zostawić opodatkowanie spółek na zasadach ogólnych ale jednocześnie wprowadzić na wzór Korei S podatek minimalny. Dzięki temu firmy, które płaca podatek CIT uczciwie (Biedronka) nie stracą, ale te które cały czas wykazują straty (Makro) będą musiały go zacząć płacić.
Jednocześnie jeśli stawka będzie ustawiona
@wojciech-slo: Jaki masz kapitał? xD
Wykpki sie przysadzili do frajerów, którzy jakąś tam żaglówkę kupili, czy saunę a tu wielo-miliardowe obroty firm i od 6 lat żadna nie zapłaciła CiT :)
Ten spis neco otwiera oczy :)
Firmy nie chca płacić zadnych podatków wiec trzeba zmienic system tak zeby musiały a nie zwiekszac stawki tym co juz to robia
Ukochana branża HoReCa 21,4% nie płaci podatków ale większość
wniosków z KPO na przekręty były w tej gałęzi gospodarki. (╯°□°）╯︵ ┻━┻
A nauka 14,5%. Jak dla mnie to rozwój nauki w kraju powinien być nieopodatkowany. ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Za to
@deeprest: no tak jak trzeba kupić prawa do logo od firmy matki za 500mln to ciężko nie mieć straty ( ͡° ͜ʖ ͡°)