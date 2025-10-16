Rząd bierze się za księgi wieczyste. Koniec z portalami handlującymi numerami
Resort sprawiedliwości chce skończyć z anonimowym przeglądaniem ksiąg wieczystych. Każdy użytkownik będzie musiał potwierdzić swoją tożsamość. Histroria przeglądania przechowywana będzie 5 latPozdroMleczny
Udostępnili wtedy na kilka dni pewnie dlatego aby firma znajomych królika mogła sobie poscrapować dane za które teraz trzeba płacić na gównoportalikach od ksiąg wieczystych.
Te dane powinny być dostępne za darmo na geoportalu.
@armin-van-kutonger: dokładnie. Tylko prawda nas wyzwoli.
@FilipWWL: Oni muszą zawsze mieć interes w takim działu.
OLABOGA KSIEMGI PODEJRZOM, DOWIEDZOM SIE NA KOGO JES ZAPISANA DZIAŁKA!!!!!
Bo nie uwierzę, że tu chodzi o jakąkolwiek ochronę danych, skoro KRS, REGON i inne rejestry stoją otworem. Tu chodzi wyłącznie o to, żeby nie dało się w prosty sposób sprawdzić, który obajtek, sławuś "kryształowy" nowak albo inny brejza czy mejza mają hektarów.