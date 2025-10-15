Dostępność mieszkań w Polsce na poziomie Bułgarii
Oszczędzając 40% swoich dochodów rocznie przez dziesięć lat dostaniesz mieszkanie w Chełmie, albo w Berlinie. Taki sam poziom cen mieszkań w stosunku do zarobków. Sęk w tym, że w Chełmie jest ciut gorzej pod tym względem.Cukrzyk2000
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
Komentarze (44)
najlepsze
I od lat w Wiedniu jest lepiej niż w Krakowie.
BTW - w Wiedniu oddają właśnie już szóstą linię metra.
Hej, Kraków! Którą linię metra oddaliście w tym roku?
@nixodus: przykładowo Ostróda, mieszkanie 45m było niedawno wystawione za 100k pln.
Ale to takich porównań zawsze leci się z największymi miastami.
@nixodus: ciekawe jaki jest sekret, dlaczego miasto wyceniane jest jak bydgoszcz, gdybysmy tylko wiedzieli ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ceny w europie w sklepach w calej europie z kilkoma wyjatkami jak szwajcaria lub norwegia sa podobne jak w polsce, a PPP wyglada
@MagicznyLolek: To jest coś czego nie rozumiem. Przecież na rynku wynajmu mieszkań, prawo popytu i podaży też powinno działać. A skoro ceny wynajmu są tak wywalone w kosmos, to oznacza że jest na nie duże zapotrzebowanie.
@JaFranek: przecież już teraz nie ma tam kto mieszkać, tylko że nie ma tam też pracy ani dobrego dojazdu. Będzie jak w Hiszpanii - 95% kraju bezludne, a w kilku dużych miastach nadal zaporowe ceny nieruchomości
i teraz żeby ktoś tam mieszkał w mieście nie trzeba budować nowego mieszkania ponieważ już tam mieszka i ma gdzie mieszkać a nawet jak mieszka na wsi i chce w mieście to jest marginesem
Co znacząco odróżnia od polski gdzie połowa z nas mieszka na wsi
Nie wiem jakie to ma w ogóle znaczenie co, gdzie, za ile.
Istotne jest, że w Polsce nie ma żadnej innowacyjności, nie produkujemy i nie eksportujemy żadnych wysokomarżowych produktów. Te sektory gospodarki, w których jesteśmy "mocni", są niskomarżowe i nie wpływają
Najwyższe koszty kredytów wynikają z najwyższych stóp.
Najwyższe stopy to coś czego wykopki bardzo chciały i chcą.
Gdzie macie z tym problem?