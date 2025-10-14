Focus blokuje użytkowników nie popierających artukułu o obaleniu teorii ewolucji
Naukowo TV: "Magazyn Focus zablokował mnie, a Wasze komentarze skasował!(...) Pisanie, że teoria ewolucji została obalona jest działaniem promującym pseudonaukową działalność kreacjonistów.VeritasEtLux
16
Komentarze (16)
Problemem kreacjonistów jest to, że ich religijne p--------y mają jakikolwiek przełożenie na rzeczywistość.
W sensie, że oni sobie myślą, że nawet jakby teoria ewolucji, która w zasadzie opisuje zjawisko ewolucji na przestrzeni lat okazała się nietrafiona to nagle ich konkretna religia okazuje się jakimś konkurentem do
Sam artykuł nie obala teorii ewolucji, ale ktoś w redakcji musiał cos obalić przed wymyślaniem durnowatych tytułów.
Teraz jak mi jakiś nagłówek przeleci to to już jest chyba jakaś farma klików z sensacyjnym kontentem produkowanym przez AI.