Ziemniaczany dramat na Podkarpaciu. Rolnik wysypał 150 ton. "Bierzcie za darmo!"
W miejscowości Dąbrowica (woj. podkarpackie) jeden z rolników wysypał na pole około 150 ton ziemniaków. Bulwy leżą na ścierniskurybak_fischermann
@arcx: Akurat ślad CO2 transportu z Ameryki Płd jest wielokrotnie większy więc nie chodzi o ochronę klimatu. Zresztą w tym przypadku porzucono tą narrację, bo była zwyczajnie głupia i niespójna.
Polscy rolnicy powinni zrobic strajk generalny czyli wstrzymać prace na rok by pokazać Polakom co wydarzy gdy polski rolnik zniknie z rynku. ALe byłby płacz jeszcze by te same gęby chciały by nakazać rolnikom powrót do pracy xD To jest naprawdę dramat jak Polscy rolnicy sa
@Usunelem_Konto: no tak, bo rolnicy uprawiaja role z potrzeby serca. a wstretni polacy tego nie doceniaja. co to za myslenie januszowe. jeszcze powiedz, ze dokladaja do tego interesu, i sie o nich zabiajaja gates z bezosem, zeby tylko przyszli dla nich pracowac nad nowym czipem ai.
Za małe plony - źle. Za duże - też źle...
Bo całość wygląda jakby ktoś chciał wywołać u nas katastrofę . Wytlumacz TAK wysokie ceny papryki skoro w skupach sa za 2 zł za KG ?>
Rok 2025 przyniósł rekordowe plony — nawet 40–45 ton z hektara. Ale to nie powód do radości. Skupy oferują 20–30 groszy za kilogram, co oznacza, że wielu rolników dopłaca kilka tysięcy złotych do hektara.
Buhahah jak jest nieurodzaj to jest tragedia, a jak jest urodzaj to też jest nieurodzaj.