Z Polskich rolnikow sie robi w oczach Polaków jakaś grupę ludzi którzy ciągle cos chca... (w tym czasie rozdaje sie miliony dla bogatych z KPO XD).



Polscy rolnicy powinni zrobic strajk generalny czyli wstrzymać prace na rok by pokazać Polakom co wydarzy gdy polski rolnik zniknie z rynku. ALe byłby płacz jeszcze by te same gęby chciały by nakazać rolnikom powrót do pracy xD To jest naprawdę dramat jak Polscy rolnicy sa Pokaż całość