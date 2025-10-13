Trochę nie bardzo rozumiem. Dlaczego coś co sobie leży na czyjejś własności, nawet w dużej ilości, miało by być za darmo?

Trochę mi ta sprawa śmierdzi.

Wcześniej podali z dokładnością, że 150 ton. Gość daje wywiad i mówi, że to 150 ton. Serio? Jak oni to wyliczyli, mają wagę w oczach? Ja rozumiem, że można w jakiś sposób oszacować, ale trafienie dokładnej wagi, no to spora umiejętność.

Ktoś tu wała kręci.

