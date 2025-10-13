Ktoś puścił plotkę i 150 ton ziemniaków zniknęło w jeden weekend.
Dopiero w poniedziałek 13 października na miejsce przyjechał Piotr Gryta, współwłaściciel lokalnej gorzelni, która mieści się kilkaset metrów od pola. Jak tłumaczy, towar był jego. Legalnie zakupiony od rolników, 6 tirów, w sumie 150 ton ziemniaków, które miały trafić do dalszego przerobu.SP9IDA
Komentarze (95)
@tenloginnieistnieje: Kradzież to świadome działanie Tutaj nawet media pisały że to towar porzucony. W pierwszej kolejności chyba do nich trzeba uderzać że wprowadzały ludzi w błąd.
i cokolwiek to mialoby byc, zrób to sam ¯\(ツ)/¯
Ale akcja, kumacie? Gazety, pepper, wszyscy mówią, że za darmo, a typa po prostu pół miasta okradło. Przecież to aż nierealne :D
Teraz każdy powinien Panu przedsiębiorcy zanieść w ząbkach zapłatę za ziemniaczki.
Zmieniam zdanie. Polska to jednak kraj patologią i złodziejstwem płynący.
Pierwsza taka akcja? Wydaje mi się,że nie.
Ostatnio też coś chyba było z nieodebraniem wiśni zakontraktowanych,ale chyba facet wszystko sprzedał po nagłośnieniu sprawy.
Trochę mi ta sprawa śmierdzi.
Wcześniej podali z dokładnością, że 150 ton. Gość daje wywiad i mówi, że to 150 ton. Serio? Jak oni to wyliczyli, mają wagę w oczach? Ja rozumiem, że można w jakiś sposób oszacować, ale trafienie dokładnej wagi, no to spora umiejętność.
Ktoś tu wała kręci.
Choć
Kupiec kupując towar, w tym przypadku ziemniaki, wie, ile kupił. Auta oraz przyczepy są ważone. Później taki towar trafia na pole do składowania, a np. zboża do magazynów czy silosów.
Zważone przez pryzmowaniem / składowaniem.