Fabryka wybudowana za 7 miliardów zł nie działa i nie produkuje
Na hucznym otwarciu fabryki - która wtedy jeszcze nie uruchomiła produkcji - był premier Mateusz Morawiecki. Pieniądze, które zainwestowała spółka, pochodziły w większości z kredytów i "obciążyły bilans całej grupy". Skutek to straty liczone w milionach każdego miesiąca...ssakul
- #
- #
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Komentarze (76)
najlepsze
Zamiast wszystko sprowadzać do wojny politycznej trzeba zastanowić się kto zwalił instalację (prawdopodobnie zakładu nie budował Morawiecki tak jak Tusk nie chodzi po bazarach i nie zmienia cen) i naprawić problem. Żadna inwestycja w przemysł nie jest megalomanią.
Tak bardzo go to zabolało, że aż mnie za to na czarno wrzucił. XDDD
I co pajacu? Chciałbyś coś jeszcze mądrego dodać?
J----i Złodzieje nie dość że kradną to jeszcze robią dodatkowe wielkie straty
wczoraj na Facebooku wyskoczył mi post jakiegoś idioty pisowskiego gdzie napisał że nawrocki OGRAŁ TUSKA załatwiając że Polska będzie wyłączona z przyjmowania uchodźców przez swoją pomoc Ukraińcom 😂 kiedy było to wiadome zanim nikotynowy wojownik nawet myślał o kandydowaniu
Naprawdę nie wiem co mogło pójść nie tak ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A jak rząd wyda wszystko na "megalotnisko" przynoszące straty, wykop wielkiej dziury w ziemi, wielki projekt budowy torów donikąd albo budowę osiedli, w których nikt nie mieszka - to są pieniądze, które idą do kolegów polityków.
@deletenomads jprd, i tacy ludzie mają prawo głosu. Rząd nie jest od rozdawania po 500, tylko od zadbania o infrastrukturę i dobre działanie usług państwa, jak policja czy służba zdrowia.
A jak coś zostanie to może się mniej zadłużać, lub zmniejszyć podatki tym co jeszcze uczciwie pracują, a nie dowalać coraz wyższe i rozdawać po 500... ehhhh
@deletenomads: W tym momencie Rosja idzie tą drogą. Pompują w gospodarkę pieniądze z ropy - płacą niebotyczne pensje żołnierzom, rodzinie za trupa jeszcze więcej, pracownikom w zbrojeniówce też nieźle. Lada chwila czeka ich dobrobyt.
Pod względem nieudanych inwestycji to ciężko będzie przebić pis komukolwiek.
Jeśli ktoś za to beknie, to pewnie "słupy z pcimiów", a powinni za to beknąć barbarzyńcy ekonomiczni z Nowogrodzkiej z Jarkiem na czele.