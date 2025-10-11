To są właśnie pisowskie inwestycje, byle się tylko nachapać na boku. To samo było z Izerą, Ostrołęką, Olefinami, zamówieniami wojskowymi i tak samo by było z CPK, Atomem i każdą inną wielką inwestycja.

J----i Złodzieje nie dość że kradną to jeszcze robią dodatkowe wielkie straty