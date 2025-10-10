Chyba bliski krewny Walaszka samodzielnie buduje dom
Czasami algorytmy Youtube potrafią zaskoczyć prawdziwymi perełkami. Polecam każdemu, kto chciałby oderwać się na chwile od medialnego syfu.o5e5ek
Komentarze (23)
Generalnie lepiej się ogląda niż dziesiątki innych polskich kanałów budowlanych, które w zasadzie są bezjajeczne i robione na jedno kopyto.
Będę oglądać!
@p00tinMalpaRU: Może to ja jestem p------y, ale kanały budowlane oglądam, żeby podpatrzeć jak coś zrobić na budowie czy w mieszkaniu, a nie jako fabularne vlogi z memowymi wstawkami czy dźwiękami
( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Wykształcenie wyższe: specjalność architektura - BRAK
Wykształcenie techniczne specjalność budowlana - BRAK
Wykształcenie: BRAK
Co masz na swoje usprawiedliwienie ?