Obcokrajowcy z zakazem wstępu na basen. W tej gminie chwalą to rozwiązanie
"Władze szwajcarskiej gminy Pruntrut w kantonie Jura oceniają pozytywnie wprowadzenie latem zakazu wstępu dla obcokrajowców na lokalny basen odkryty. Decyzja ta, motywowana wzrostem liczby odwiedzających i powtarzającymi się incydentami, przyniosła poprawę bezpieczeństwa oraz znaczący wzrost..."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
@paramedix: Masowa eksterminacja (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@Saeglopur: może buciki będą im zabierać? (╯︵╰,) #pdk
@HalTrout: Głównie z Francji.
Poniżej zdjęcie reprezentacji Francji.
Potem wykopki dopowiedziały sobie resztę.
Zakop, informacja nieprawdziwa.