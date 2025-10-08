Fala zwolnień w Polsce
Sytuacja na polskim rynku pracy zaczyna się wyraźnie komplikować. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statysstarnak
Może pora na rozpie------rdol jako reakcję na podatki, zaciskanie pasa, rynek
@Notes: Ale bzdura, firmy mają pieniądze tylko nie chcą płacić. Taki InPost ma 3,6 mld zł zysku (36% przychodu) a płaci grosze i pracowników trzyma na B2B. Ceny urosły i to szybciej niż inflacja ale pensje już nie, zgadnij gdzie poszła różnica? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pewnie, dalej na wschód. Globalizacja to najgorsze co spotkało ludzkość
Czyli Polska zielona wyspa w pigułce. Byliśmy tanim krajem pracowniczym. Zaczęliśmy import setek tysięcy pracowników, którzy teraz trafią na bezrobocie. Oprocentowanie kredytów i ceny energii ubijają prywatne gospodarstwa domowe i biznesy...
Polaczki w szoku XD
"nie wiesz młody człowieku co ze sobą zrobić? Chodź do nas do armii" ( ͡° ͜ʖ ͡°)