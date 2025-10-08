Polacy to nie jest waleczny naród jak nas uczą na lekcjach historii. Nas nauczono, ze robi się powstania tylko gdy wbija z buta z bagnetem niemiec albo rusek, a tak to trzeba pokornie jak na polu bawełny żreć gruz dla pana janusza. Gdyby Polacy BYLI walecznym narodem byliby znani z rewolucji typu rewolucja francuska, albo przynajmniej teraz by zrobili drugi Nepal.

Może pora na rozpie------rdol jako reakcję na podatki, zaciskanie pasa, rynek Pokaż całość