Gigantyczne podwyżki dla przedsiębiorców. Czegoś takiego nie było od 6 lat
Składki społeczne do ZUS dla przedsiębiorców wyniosą miesięcznie 1926,76 zł (bez składki zdrowotnej). To o 8,6 proc. więcej niż w tym roku i aż o 93 proc. więcej niż w 2021 r. Podwyżki będą też w składce zdrowotnej. Tu podwyżki sięgną aż 37,4 proc.Bobito
@editores: oni nas tak urządzili ale jakoś ich nastepcy się nie kwapią żeby jakieś obciążenia wprowadzone przez pis wycofać, to samo pis, gadali tyle lat przez 8 lat gadali na PO że to oni podniesli vat do 23% kiedy sami mogli to cofnąć
I dopiero zarabiamy pierwszą złotówkę w jakiejś mikro jednoosobówce, minus vat, minus podatek. Nie jednemu po przepieprzeniu ton żelastwa, zajechaniu siebie i maszyn, zostało znacznie mniej w ręce, niż oddali państwu.