Składki społeczne do ZUS dla przedsiębiorców wyniosą miesięcznie 1926,76 zł (bez składki zdrowotnej). To o 8,6 proc. więcej niż w tym roku i aż o 93 proc. więcej niż w 2021 r. Podwyżki będą też w składce zdrowotnej. Tu podwyżki sięgną aż 37,4 proc.