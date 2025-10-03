Lawinowo rośnie liczba osób wpadających w II próg podatkowy
2022 r. - 0,8 miliona osób. 2023 r. - 1,3 miliona osób. W 2024 r. liczba Polaków, którzy weszli w drugi próg podatkowy, wzrosła do niemal 2 mln to już prawie 8 proc. wszystkich rozliczających się wg skali podatkowej. W 2025 roku liczba osób opodatkowanych stawką PIT32% może osiągnąć niemal 3 mlnmoim-skromnym-zdaniem
Kwoty wolne i zwolnienia z podatków są ustalane na sztywno i nawet 20 lat nie ruszane.
Ten próg nie został zmieniony od podajże 2001r xD
Najlepiej to wpisać do konstytucji że wszystko ma być powiązane. Podobnie jak wysokość progow
xD
@Jorsten
Tak, zarabia więcej, ale w skali roku. Ale w miesiącach po przekroczeniu progu możesz dostawać mniej na rękę niż ktoś kto zarabia mniej brutto ale jeszcze nie przekroczył progu.