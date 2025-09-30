Paradoks hydrostatyczny
Ciśnienie na dnie naczynia nie zależy wprost od ciężaru cieczy zawartej w naczyniu, a zależy od wysokości słupa cieczy nad dnem. Parcie cieczy na dno w naczyniach o różnych kształtach będzie takie samo, jeżeli pole powierzchni dna i wysokość słupa cieczy będą równe.framugabezdrzwi
A ja nie rozumiem twojego przykładu, gdybyś chciał to porównywać to musiałbyś twierdzić, że odwrócona piramida cegłówek na głowie daje takie samo ciśnienie jak słupek cegłówek o tej samej wysokości. I to już jest mocno nieintuicyjne. I to masz właśnie mniej więcej na miniaturce tego materiału i o tym gość mówi.