Nadchodzi rewolucja w matematyce. Oto, jak zmienią się lekcje w szkołach
Zmiany w szkołach obejmą także nauczanie matematyki. Uczniowie odejdą od skomplikowanych rachunków, a w zamian poznają m.in. sposoby obliczania kosztów kredytu i unikania pułapek promocyjnych.Z_ostatniej_chwili
Komentarze (94)
Na odwrót to nie działa.
Liczenie kredytów to mogą robić na zajściach z informatyki w jakimś arkuszu kalkulacyjnym albo nawet języku skryptowym. Pętlę sobie poćwiczą i/lub rekurencję.
@krkksz: Tak dla formalności przypomnę Matematyka to nie to samo co Liczenie ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Poza tym nie wiem, na jakiej podstawie przyjmujesz, ze spoleczenstwo z wiekszym odsetkiem magistrow = spoleczenstwo madrzejsze, podczas gdy jest zupelnie odwrotnie - nie mamy madrzejszego spoleczenstwa, tylko glupszych wyksztalconych, a edukacja po 2000 r. stala sie
Jak ktoś obcina program matematyki, a w zamian wprowadza jakieś zapychacze typu gender to zazwyczaj dywersant grający na osłabianie państwa.