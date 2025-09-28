Codziennie w Polsce dochodzi do niemal 100 pogryzień przez psy
Codziennie w Polsce dochodzi do niemal 100 pogryzień przez psy, co w skali roku daje około 35 tys. takich zdarzeń.amorpatriae
- 36
Komentarze (36)
najlepsze
Ciekawe ile takich ataków "mniejszej wagi" nie jest nawet zgłaszanych. Zgroza.
https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko/63432,Bojka-i-pobicie-art-158.html
Liczba stwierdzonych przestępstw z art. 158 kk w roku 2024 wynosiła niewiele ponad 2 tysiące.
A po drugie to co ma piernik do wiatraka? Jeśli ludzie się czasem pobiją to znaczy, że psy mają nas gryźć? Należy wprowadzić daleko idące kontrole właścicieli czworonogów i wyciągać poważne konsekwencje w stosunku do tych, których psy pogryzły człowieka.
Sam miałem parę psów w życiu i nie wyobrażam sobie żeby mój pies kogoś pogryzł, jak miałem agresywniejszego kundelka to dostal chuste czerwoną i uważałem na innych
Najlepiej jakby promowaniem tej inicjatywy zajmowały się osoby z dużymi zasięgami, aby powiedziano o tym w
https://polacyszwajcaria.com/wiadomosci/spoleczenstwo/nowe-przepisy-dotyczace-psow-w-kantonie-zurych/
https://kwartalnik.csp.edu.pl/kp/archiwum-1/2016/nr-32016/3258,Pokasania-ludzi-przez-psy.html
NIE, NIE mam psa i tak samo jak wielu wqrwiają mnie niezbierane kupy nie tylko na chodnikach ale też na trawnikach.
Nie, Nie uważam aby nakazywanie zakładania kagańców wszędzie psom było dobre. To jest znęcanie się. A zakładanie psom kagańców weterynaryjnych poza gabinetem weterynaryjnym czego byłem świadkiem kilkakrotnie karał bym wysokim mandatem. Pies oddycha pyskiem,
W tej pracy, którą linkujesz, a którą przeczytałem na szybko w poszukiwaniu czegoś bardziej wiarygodnego, nie pada nigdzie informacja ile mamy w Polsce pogryzień. Z artykułu wynika, że w obszarze objętym kontrolą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pruszkowie w latach 2009–2012 było łącznie 237 psów poddanych obserwacji po incydentach pokąsań. Ale to nijak nie pozwala ekstrapolować czy wyciągać danych dla całego kraju.
