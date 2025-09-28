Pokaż całość

Ostatni artykuł będący o wiele bardziej wiarygodny chociaż z przed dekady zaprzecza tym dyrdymałom z onetu i gazety prawnej.NIE, NIE mam psa i tak samo jak wielu wqrwiają mnie niezbierane kupy nie tylko na chodnikach ale też na trawnikach.Nie, Nie uważam aby nakazywanie zakładania kagańców wszędzie psom było dobre. To jest znęcanie się. A zakładanie psom kagańców weterynaryjnych poza gabinetem weterynaryjnym czego byłem świadkiem kilkakrotnie karał bym wysokim mandatem. Pies oddycha pyskiem,