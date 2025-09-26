Dwóch Januszy biznesu rozmawia na temat tego, który jest większym Januszem.
Dzisiaj Kuba i Marcin o tym, jak NIE załatwiać sobie awansu. Dołącz do Horyzontu Lidera już dziś i naucz się grać długotRedTiger
Tylko, że realia są takie, że masz inflację więc z czasem
Słyszałem o takich co 2 miesiace bez wypłaty pracuja bo nie chcą urazić swojego pracodawcy.
@zibizz1: @franz1986 To o czym piszecie to niestety, ale jest dalej norma w całkiem sporej ilości polskich firm. A najlepsze jest to, że później przyjdzie jakiś Mentzen
Nawet wujek już nie chce, żebym mu coś w komputerze naprawił gdy u niego jestem a za każdym razem mnie o to prosił :(
W tym samym czasie jeśli jemu skończy się projekt albo pojawi się okazja by zastąpić Cię kimś tańszym, to nie będzie się zastanawiał nawet
@enten generalnie to chyba ogólny problem, że wielu janusz z różnych branż, jest skłonna w-----ć pracownika który wnosi realną wartość, bo śmiał prosić o podwyżkę. Tutaj się trafiły wyjątkowe janusze które przebąkują coś o dzwonieniu do innych co świadczy o pewnej mściwości. Sami się do tego nie przyznali ale też
a jak ktoś przychodzi i rzuca tekstem typu albo awans/podwyżka albo odchodzę to musi oznaczać, że przejrzał rynek i widzi że zarabia dużo za mało względem tego co robi. pracodawca może
@tubkas12: Dziwnym trafem w sporej części firm jak powiesz, że się zwalniasz albo się zwolnisz i nowy pracownik się nie sprawdza to nagle znajdują się pieniądze xD
i ogólnie polecam posłuchać dalej co gadają (po 40 sekundach) że takim osobom dają wilczy bilet, tak to jest nieładne zachowanie ale widać jak są mściwi :) a pytanie
Normalnie to za nadgodziny jest chyba dodatek 50%?
Czyli chcesz mi powiedzieć, że gość na webinarze "horyzont lidera" gada sobie o tym jak zarządzać ludźmi w sposób który mogło by zakwestionować państwo? Bo:
1.Gada o zatrudnianiu na B2B które powinno być pewnie UoP
2.Zmusza do nadgodzin których albo