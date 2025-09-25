InPost od 2026 z własnym kanałem sprzedaży - Rewolucja AI!
Od 1 stycznia 2025 InPost uruchomi własny kanał sprzedaży online wspierany sztuczną inteligencją. Źródło - grupa na Fejsie, mam nadzieję, że potwierdzą niebawem informację.Kollo
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 63
- Odpowiedz
Komentarze (63)
najlepsze
@Marcinnnnp: nie, nie stanie się. Mogą się jedynie bić z allegro o klienta, a to pozytywna informacja (dla klienta).
Nie wymądrzaj się, że wystarczy gdzieś kliknąć. W dzisiejszych czasach apki mają listę 10 powiadomień a jutro dodadzą kolejne "Zgoda na powiadomienia na literę B", które będzie domyślnie zaznaczone
Omineło mnie coś? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Obklei paczkomaty a dzięki wewnętrznym metrykom będzie wstanie ustalić jakie adresy nadawały mnóstwo paczek więc ulotki reklamowe będą też dobrze ukierunkowane.
@g-c-m: co ty bredzisz jakie ulotki? Przecież każdy z tych ludzi ma zainstalowana apke inpostu, na której można wyświetlić co tylko chcą
Funkcja InpostHole® ma ruszyć z dniem 1 stycznia 2026 roku