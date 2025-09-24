Wścieklizna - jak mało o niej wiemy
A tymczasem nadal nie wynaleziono na nią lekarstwa, jednym z objawów jest paniczny strach przed wodą, a Louis Pasteur, który opracował na nią szczepionkę, mógł trafić z jej powodu do więzienia. Całe szczęście, że niemal nie można się nią zarazić od drugiego człowieka, bo byłby kłopot...adametto
- jeśli zostałeś pogryziony przez jakiekolwiek obce zwierzę - natychmiast zgłaszaj to na pogotowie
- naprawdę trzeba zgłaszać natychmiast - szybkie podanie surowicy i/lub szczepionki ratuje życie. Nie wolno zwlekać - gdy już wystąpią objawy (wodowstręt, halucynacje, pobudzenie, zaburzenia oddychania etc.) - to jesteś trupem.
Na ten moment nie ma skutecznego lekarstwa na wściekliznę, a w momencie pojawienia się objawów, możesz zacząć żegnać się ze światem. Żadne terapie za miliony nie pomogą.
Do tego boisz się wody (np. święconej) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"badania serologiczne w niektórych populacjach (np. w Afryce, Indiach czy Amazonii, gdzie kontakt z nietoperzami i innymi rezerwuarami wirusa jest częsty) wykazały obecność przeciwciał neutralizujących wirusa wścieklizny u osób, które nigdy nie były szczepione."
takze temat jest ciekawy i mam nadzieje ze ktoregos dnia dojdzie do znalezienia 100% skutecznej metody leczenia chorych
https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371%2Fjournal.pntd.0007933
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11594427/?
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/zph.12561?
@Etomidat: U na jest gorzej, bo grasują chmary psów mających właścicieli o ego w-------m w kosmos.
Jedyne do czego się da to chyba porównać to do jakiegoś silnego napromieniowania. Czujesz się dobrze a wiesz, że to tylko kwestia dni zanim umrzesz i nic nie możesz z tym zrobić.
@FireDash: Bambiniści. Powszechne schodzenie psychiczne występujące u ludzi nie mających kontaktu z dziką przyrodą.