Chyba większość społeczeństwa wie, że wścieklizna jest śmiertelna praktycznie w 100%. Tak, są przypadki wyleczenia, ale to jednostki w skali zarażeń chorobą. Warto przypominać o tym bardziej, że występuje też u nas w Europie. M.in. w Polsce. Można się śmiać z naszej medycyny, jej poziomu czy realizacji, ale naprawdę sukcesem jest, że nie mamy przypadków śmierci na tą nieuleczalną jak do dzisiaj chorobę. Choćby grotołazi czy pośrednie zakażenia od zwierząt mających kontakt Pokaż całość