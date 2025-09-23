Jutro jest ważne drugie czytanie ustawy uwalniającej RCN. Waldemar Izdebski już uwolnił część danych z Piaseczna, Sulejówka pokazując jak to będzie wyglądać gdy będziemy mieli dostęp do pełnych danych. Dlatego tak ważne jest udostępnienie danych tak aby były dostępne za darmo z całej Polski.