Budowa nie zapewniła
Jak masz samochód, to inni ci muszą zapewnić do niego parking. Kupiłeś samochód? Miasto ma zapewnić. Robisz zlecenie na budowie? Budowa ma zapewnić. Jedziesz do sklepu? Sklep ma zapewnić. A jak nie jest zapewnione? No to sam ustanawiasz nowy parking, bo tak, i już!skeeto666
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Komentarze (47)
najlepsze
Ci ludzie jak ten wulgarny typ czegoś chyba nie rozumieją.
Podobnie z miłośnikami psów, puszczającym swoich pupili bez kaganca i często bez smyczy.
A jezdzac autobusem Państwo musi zapewnić autobus, drogę i przystanki xD
To zdanie składniowo, logicznie i ortograficznie nie trzyma się kupy.
Autobus, droga i przystanki najczęściej leżą w gestii samorządów i podległych im spółek, nie państwa.
Chyba, że droga jest autostradą lub ekspresówką, to wtedy państwo (GDDKiA).
Zaraz po aferze z psiarzami/antypsiarzami, będziemy czytać wysrywy wykopków społeczniaków, jak to "pod tym adresem nie możesz wybrać innej dostawy jak do poczty polskiej" xD