Eksperyment ujawnił, jak łatwo udawać chorego psychicznie i trafić na oddział!
W latach siedemdziesiątych profesor psychologii David Rosenhan wysłał do szpitali psychiatrycznych grupę zdrowych ludzi. Mieli udawać jeden objaw słyszenie pojedynczego słowa. Każdy z nich został uznany za chorego i zamknięty na oddziale.mlattari68
Komentarze (27)
Czasy, w których równocześnie żyli przedstawiciele różnych gatunków rodzaju Homo, wcale nie minęły – dlaczego miałyby? Różnice są dziś po prostu mniej wyraźne, bardziej spłaszczone.
Co więcej, wiele zachowań uważanych powszechnie za „normalne”, a może
Takie zaburzenia muszą wywoływać cierpienie i/lub ograniczenie w funkcjonowaniu u danej osoby same zachowanie nie jest kwalifikacją. Fakt, że wiele osób przeżywa całe życie nie wiedząc że ich problemy i cierpienie to efekt zaburzeń psychicznych.
Narcyzm, psychopatia (kalkulatywna)
Nie wierzę że gdyby wziąć 50 chorych z oddziału i 50 najzdrowszych ze społeczeństwa to lekarze byliby ich w stanie z powrotem oddzielić jeżeli pacjenci by tego nie chcieli.