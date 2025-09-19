Jest afera! Terminal promowy w Gdyni oddany w ręce zagranicznego operatora
Kontrowersje wokół decyzji o przekazaniu obsługi Terminalu promowego w Gdyni szwedzkiej spółce Stena Line. Polskie konsorcjum miało złożyć tańszą ofertę, a mimo to wybrano zagranicznego operatora.ObserwatorGospodarczy
Ten kraj to mem
Chodzi mi o obiekty, których jedynym warunkiem jest to aby operatorem była polska firma. Bo wystarczy założyć firmę, zaproponować 1zł za 10 lat i od razu kosi się zagraniczną konkurencję. Tylko trzeba dogadać się z innymi polskimi firmami aby nie startowały.
A tak poważniej to wiem, że to szalona teza ale może polska firma zaoferowała mniej kasy?
Poszło odwołanie i czekamy na decyzję.