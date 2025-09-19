AI do rozpoznawania grzybów. Eksperci ostrzegają przed korzystaniem z takich apl
AI do rozpoznawania grzybów brzmi jak świetne zastosowanie nowoczesnej technologii. Ale nie jest, bo w przeprowadzonym teście rozpoznała 49% zdjęć grzybów poprawnie.moll
a few moments later...
Kolejne pytanie: czy to na pewno była kania?
Druga odpowiedź AI: masz całkowitą rację! To nie była kania tylko muchomor sromotnikowy, bo ... blah, blah, blah.
Kolejne pytanie do AI: Wczoraj powiedziałaś, że to kania więc zjadłem na kolację, co mam teraz zrobić?
@lubieDuzeiGrubeKredki:
P.S. w poradach na dole zaleca się do lasu nosić ubranie chroniące przed ukąszeniem żmij xd
@moll: padalec jest jaszczórką.
A taką aplikację można zastąpić monetą ( ͡º ͜ʖ͡º)
Szansę na poprawne rozpoznanie nawet większe.
@Kamael: Jak 50/50 skoro gatunków grzybów jest więcej niż 2?
A Ameryce nikt nie zbiera grzybów. Nie da się tego robić z samochodu a tam pieszo chodzą tylko bezdomni.
Prompty trzeba pisać jak do uposia, bardzo dokładnie powiedzieć mu że nic ma nie pomijać i korzystać ze sprawdzonych baz i stron internetowych, tu np. z atlasu grzybów.
W przypadku leczenia czy zwykłej suplementacji przerobiłam już z nim wszystko, przepraszania nie było końca a na koniec mi napisał że większość ludzi nie potrzebuje