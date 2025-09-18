Deweloperzy w sierpniu rozpoczęli o 34,9% mniej budów mieszkań niż rok wcześniej
Deweloperzy rozpoczęli w sierpniu budowę 8334 mieszkań. Jest to aż o jedną trzecią mniej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej (spadek o 34,9%). Z kolei narastająco w 2025 roku, czyli w okresie od stycznia do sierpnia jest to spadek o 15,8% rok do roku.przemyslaw-tabor
@bossssob: No no, jeszcze napisz, że bidulki dokładają do interesu, żeby plebs miał gdzie mieszkać xD
To i tak nadal ZNACZNIE powyżej realnych potrzeb
Kto te nieruchy będzie kupował i po co?