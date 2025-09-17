PETA wezwała Bawarię do rychłego wprowadzenia obowiązkowego psiego 'prawa jazdy'
Po kolejnym pogryzieniu w Bawarii PETA wezwało rząd Bawarii do wprowadzenia Hundeführerschein (psiego prawa jazdy) dla właścicieli. Część teoretyczna + praktyczna: test z wiedzy i umiejętności panowania nad psem. 68% Niemców popiera taki wymóg i uważa, że mógłby on zmnieszyć impulsywne zakupy psówgrowing3902
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
@matterac: ( ͡° ʖ̯ ͡°)
1. pozwolenie na posiadanie psa analogicznie jak w poście z obowiązkową rejestracją, zaczipowaniem i sterylizacją (rozmnażanie zwierząt tylko w kompetencjach profesjonalnych hodowców)
2. REALNE (bo to co jest teraz to jakiś humor i satyra) egzekwowanie odpowiedzialności właścicieli za zachowanie ich psów - dotkliwe kary np. za zakłócanie spokoju (wycie, ujadanie), brak smyczy
@BNM2136: I oczywiście jak chcesz się wprowadzić do jakiegoś bloku, bo kupiłeś mieszkanie, to wszyscy mieszkańcy muszą się zgodzić. A do tego wszyscy muszą mieć taki sam wystrój, bo później gospodarz domu powiesi zasłony zielone, a mieszkaniec brązowe i wygląda to jak g---o z lesie!
https://us.123rf.com/450wm/iridi/iridi2107/iridi210700097/171602377-a-dog-labrador-in-glasses-with-his-friend-is-driving-a-auto-on-the-highway-at-night.jpg