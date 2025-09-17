Ciekawe kiedy PETA wezwie Polske, plan minimum na rozwiązanie większości problemów z psiarzykami i ucywilizowaniem posiadania psa w naszym kraju:



1. pozwolenie na posiadanie psa analogicznie jak w poście z obowiązkową rejestracją, zaczipowaniem i sterylizacją (rozmnażanie zwierząt tylko w kompetencjach profesjonalnych hodowców)

2. REALNE (bo to co jest teraz to jakiś humor i satyra) egzekwowanie odpowiedzialności właścicieli za zachowanie ich psów - dotkliwe kary np. za zakłócanie spokoju (wycie, ujadanie), brak smyczy Pokaż całość