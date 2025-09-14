Ptaki cierpią na bezsenność. Wielkie miasta stały się ich przekleństwem
Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie Science wskazują, że zanieczyszczenie światłem powoduje, iż ptaki zamieszkujące tereny miejskie pozostają aktywne znacznie dłużej niż zwierzęta żyjące na wsiach.pawloka1
@SynMichaua: tak.
Podobnie jak ludzie ¯\(ツ)/¯
Mi się wydawało że jak warunki są do bani, to zwierzak szuka sobie lepszego miejsca. Czyli to już nie działa?
@HeniekZPodLasu: Albo po prostu umiera co większość populacji czyni ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Podejrzewam, że małego ptactwa może brakować na nowych, 'sterylnych' osiedlach, gdzie te ptaki nie mają gdzie zrobić gniazd.