Ja mieszkam w małym miasteczku we Francji, około 10 tysięcy mieszkańców, ale bardzo blisko dużej aglomeracji miejskiej. W nocy, mimo iż mieszkam blisko centrum, słychać tylko sowy i dźwięki żerujących nietoperzy. W oddali znajduje się park ze zwierzętami, jedyne co od nich słyszę to wycie pawi, a te potrafią cuda o każdej porze. Znowu około 5 rano mam taki koncert że trudno odróżnić gatunki. Coś pięknego. Uwielbiam te żyjątka kiedy są na Pokaż całość