Widzieliście kiedykolwiek Tesserakt? [EN], 4.5 minuty.
Sam artefakt szerzej pokazany pod koniec, ale proces wykonania jest całkiem zajmujący. Stawiam, że dość drogie - bo sporo precyzyjnej roboty.bialy100k
Komentarze (49)
@sqorvel: Jest równie dobry Teserak jak gry 3D na... płaskim monitorze...
Wyświetlanie tesseraktu na płaskim monitorze redukuje liczbę wymiarów o 2. Można to porównać do wyświetlania gry 3D na pasku LED RGB. Czyli przedstawieniu całego obrazu gry 3D na np. 1000 pixelach w jednym rzędzie.
Zreszta nigdy go nie zobaczymy bo z punktu widzenia czlowieka jest roznica pomiedzy zobaczeniem np szescianu a rzutu szescianu na kartce w zeszycie. Ale nawet gdyby to film nie przedstawia rzutu tesseraktu w przestrzeni 3d tylko ozdobna szklana kostkr
Thanos miał racje