Nie widzialem, po obejrzeniu tego nadal nie widzialem. Bo to nie tessetakt.



Zreszta nigdy go nie zobaczymy bo z punktu widzenia czlowieka jest roznica pomiedzy zobaczeniem np szescianu a rzutu szescianu na kartce w zeszycie. Ale nawet gdyby to film nie przedstawia rzutu tesseraktu w przestrzeni 3d tylko ozdobna szklana kostkr