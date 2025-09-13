Katowice komentują 30x podatek od nieruchomości. Działamy zgodnie z prawem!
Katowice, jako pierwsze zdecydowały się podwyższyć podatek od nieruchomości dla deweloperów, flipperów i funduszy inwestycyjnych, czyli grup posiadających w swoich zasobach dużą liczbę mieszkań. Wzrost będzie ogromny, bo aż trzydziestokrotnyFXMAG
Komentarze (21)
najlepsze
@bossssob: Jeśli państwo sprawia, że trzymanie mieszkań latami nie jest opłacalne i trzeba je szybko sprzedać, to zgodnie z prawami rynku cena spadnie. Czyli klient końcowy niczego nie zapłaci.
no chyba, że jest się miastem, wtedy można mieć 100x tyle pustostanów
Wynajmujący jeszcze będzie więcej płacił.
Ale wmawiajcie sobie inaczej d3bjle
Jak dasz podatek na banki czy biedronkę/lidla to przerzucą to na klientów bo alternatywy nie ma, ale alternatywa dla wynajmu to własność i wynajęcie od osoby, która ma np. dwa mieszkania, a nie 5.